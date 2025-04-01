Директора автоспорткомплекса Челябинска оставили в СИЗО до 4 июля

По версии следствия, с апреля 2022 года по август 2024-го Ефимов получал деньги от заместителя директора коммерческой организации за то, что предоставил компании землю для размещения завода по изготовлению асфальтобетонной смеси. Этот участок был передан муниципальному учреждению на основании договора безвозмездного пользования для размещения автомобильных спортивных трасс по автоспринту, зимнему картингу и автокроссу.