Директора автоспорткомплекса Челябинска оставили в СИЗО до 4 июля

Напомним, речь идет про задержанного сотрудниками УФСБ директора муниципального бюджетного учреждения «Автоспорткомплекс “Трасса 74”» Сергея Ефимова.
Тракторозаводский райсуд 5 февраля избрал обвиняемому по части 6 статьи 290 УК РФ меру пресечения в виде заключения под стражу, затем до 4 апреля.
Теперь тот же суд продлил меру пресечения еще на три месяца.
Ефимов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В течение двух лет фигурант получил от руководства одной из компаний свыше 4 млн рублей.
По версии следствия, с апреля 2022 года по август 2024-го Ефимов получал деньги от заместителя директора коммерческой организации за то, что предоставил компании землю для размещения завода по изготовлению асфальтобетонной смеси. Этот участок был передан муниципальному учреждению на основании договора безвозмездного пользования для размещения автомобильных спортивных трасс по автоспринту, зимнему картингу и автокроссу.
Добавим, взятки передавал заместитель директора ООО ПКФ «Глобус».