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Стали известны подробности смертельного пожара в Ковернинском округе

Возбуждено уголовное дело.

Источник: МЧС РФ

Опубликованы подробности пожара в Ковернинском округе, в котором погибла семья из трех человек. Информацией с ИА «Время Н» поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, пожар в доме на улице Юбилейной в деревне Большие Мосты произошел ночью. В одной из комнат постройки спали 78-летняя женщина с двумя сыновьями (57 и 49 лет). Спасти их не удалось. Возгорание тушили шесть специалистов ведомства и две единицы техники. Возбуждено уголовное дело.

«Предварительно, пламя вспыхнуло в надворной постройке и перекинулось на дом», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее сообщалось, что неосторожность при курении стала причиной гибели мужчины в Лукоянове.