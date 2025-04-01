Преподавательница академии им. Гнесиных погибла при падении машины с парковки

В академии отметили, что Наталия Бойцова была автором статей и учебников по музыкально-теоретическим дисциплинам. Под ее руководством были созданы театральные проекты в сотрудничестве с «Домом книги» и музеями А. Н. Скрябина и М. Ю. Лермонтова.