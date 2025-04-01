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МВД России заплатит миллион рублей за информацию о серийном убийце из Воронежской области

Трех одиноких пожилых женщин убили в поселке Давыдовка Лискинского района.

Источник: Комсомольская правда

МВД России назначило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в раскрытии серии убийств пожилых женщин в Воронежской области. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщила пресс-служба федерального ведомства. Преступления в отношении одиноких пенсионерок были совершены в поселке Давыдовка Лискинского района в 2015 и 2017 годах.

Стражи порядка просят всех граждан, которые располагают информацией об этих убийствах, круглосуточно звонить по номерам — 8 (473) 251−12−16, 8−999−435−30−92, 8−910−246−56−72.

— Полная конфиденциальность гарантируется, — уточнили в МВД.