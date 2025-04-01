МВД России заплатит миллион рублей за информацию о серийном убийце из Воронежской области

МВД России назначило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в раскрытии серии убийств пожилых женщин в Воронежской области. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщила пресс-служба федерального ведомства. Преступления в отношении одиноких пенсионерок были совершены в поселке Давыдовка Лискинского района в 2015 и 2017 годах.