Водитель получил штраф 8400 за пьяную езду в Минске и лишился прав

Минчанин попался нетрезвым за рулем, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент с задержанием нетрезвого водителя произошел в Октябрьском районе столицы. Так, инспекторы ГАИ на улице Кижеватова обратили внимание на «Митсубиси» и подали сигнал об остановке. Физическое состояние 35-летнего водителя вызвало у гаишников подозрения, а медосвидетельствование их подтвердило — 1,42 промилле.
Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 200 базовых величин (8400 белорусских рублей в апреле 2025-го), лишив водительских прав на пять лет. Его авто доставили на штрафстоянку.
Между тем глава Госавтоинспекции высказался о случаях погони со стрельбой: «Белорусы поддерживают данную меру особенно в отношении нетрезвых водителей».
И мы писали, что синоптики сказали белорусам о потеплении свыше +20 градусов в первую неделю апреля: «Ветер стихнет, ожидается очень хорошая погода».