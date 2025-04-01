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Водитель получил штраф 8400 за пьяную езду в Минске и лишился прав

В Минске ГАИ задержала пьяного на Mitsubishi.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин попался нетрезвым за рулем, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент с задержанием нетрезвого водителя произошел в Октябрьском районе столицы. Так, инспекторы ГАИ на улице Кижеватова обратили внимание на «Митсубиси» и подали сигнал об остановке. Физическое состояние 35-летнего водителя вызвало у гаишников подозрения, а медосвидетельствование их подтвердило — 1,42 промилле.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 200 базовых величин (8400 белорусских рублей в апреле 2025-го), лишив водительских прав на пять лет. Его авто доставили на штрафстоянку.

Между тем глава Госавтоинспекции высказался о случаях погони со стрельбой: «Белорусы поддерживают данную меру особенно в отношении нетрезвых водителей».

И мы писали, что синоптики сказали белорусам о потеплении свыше +20 градусов в первую неделю апреля: «Ветер стихнет, ожидается очень хорошая погода».