Водитель получил штраф 8400 за пьяную езду в Минске и лишился прав

Инцидент с задержанием нетрезвого водителя произошел в Октябрьском районе столицы. Так, инспекторы ГАИ на улице Кижеватова обратили внимание на «Митсубиси» и подали сигнал об остановке. Физическое состояние 35-летнего водителя вызвало у гаишников подозрения, а медосвидетельствование их подтвердило — 1,42 промилле.