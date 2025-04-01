Хит уфимской группы Ay Yola «Homay» попал в мировой чарт Shazam

Песня «Homay» уфимской группы Ay Yola продолжает рвать чарты не только в России и СНГ, но и в других странах. Так, например, хит вошел в мировой топ Shazam, заняв седьмую строчку. Полюбившаяся многим композиция сумела даже обойти песню от поп-звезды Леди Гаги, которая недавно вернулась с песней «Abracadabra».