Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хит уфимской группы Ay Yola «Homay» попал в мировой чарт Shazam

Электропоп-сингл обогнал популярную песню Леди Гаги.

Источник: Комсомольская правда

Песня «Homay» уфимской группы Ay Yola продолжает рвать чарты не только в России и СНГ, но и в других странах. Так, например, хит вошел в мировой топ Shazam, заняв седьмую строчку. Полюбившаяся многим композиция сумела даже обойти песню от поп-звезды Леди Гаги, которая недавно вернулась с песней «Abracadabra».

Электропоп-сингл также полюбился жителям Финляндии. Там песню искали так часто, что «Homay» взлетела на вторую позицию топа.

— Нас продолжают слушать от России до Южной Кореи. Нам очень приятно, спасибо, что вы с нами, — обратились исполнители к своим фанатам.

Напомним, Ay Yola выпустила свою новую песню 14 марта. В первые же дни трек завирусился в социальных сетях и стал стремительно набирать популярность в странах Центральной Азии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.