Хит уфимской группы Ay Yola «Homay» попал в мировой чарт Shazam

Песня «Homay» уфимской группы Ay Yola продолжает рвать чарты не только в России и СНГ, но и в других странах. Так, например, хит вошел в мировой топ Shazam, заняв седьмую строчку. Полюбившаяся многим композиция сумела даже обойти песню от поп-звезды Леди Гаги, которая недавно вернулась с песней «Abracadabra».
Электропоп-сингл также полюбился жителям Финляндии. Там песню искали так часто, что «Homay» взлетела на вторую позицию топа.
— Нас продолжают слушать от России до Южной Кореи. Нам очень приятно, спасибо, что вы с нами, — обратились исполнители к своим фанатам.
Напомним, Ay Yola выпустила свою новую песню 14 марта. В первые же дни трек завирусился в социальных сетях и стал стремительно набирать популярность в странах Центральной Азии.
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