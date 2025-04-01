Две легковушки столкнулись на перекрестке в Минске, одну из них отбросило на трамвай

По предварительной информации, 1 апреля около 12.45 50-летняя водитель Volkswagen, двигаясь по улице Плеханова, выехала на перекресток с улицей Тухачевского на запрещающий красный сигнал светофора. В результате она столкнулась с автомобилем BYD, который ехал через указанный перекресток на разрешающий зеленый сигнал светофора. От удара Volkswagen отбросило на остановившийся трамвай.