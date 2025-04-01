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Две легковушки столкнулись на перекрестке в Минске, одну из них отбросило на трамвай

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на перекрестке столкнулись две легковушки, одну из них отбросило на трамвай. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 1 апреля около 12.45 50-летняя водитель Volkswagen, двигаясь по улице Плеханова, выехала на перекресток с улицей Тухачевского на запрещающий красный сигнал светофора. В результате она столкнулась с автомобилем BYD, который ехал через указанный перекресток на разрешающий зеленый сигнал светофора. От удара Volkswagen отбросило на остановившийся трамвай.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.