«Проследил до дома, сбил с ног жестоко избил». Под Барановичами пьяный студент напал на сельчанина

В Барановичском районе студент-именинник жестоко избил сельчанина, рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Так, 30 марта в деревне Колдычево на улице поссорились 20-летний барановичского колледжа, который отмечал день рождения и был пьяным, и 60-летний местный житель. Конфликт между ними после словесной перепалки пресекли прохожие. Однако выпивший студент не успокоился, он проследовал за уходившим мужчиной до его дома и напал там.
— Зайдя на территорию домовладения, подозреваемый сбил мужчину с ног и нанес множественные удары по голове и телу, — прокомментировали в УСК.
В итоге сельчанин получил тяжкие телесные повреждения. Нападавшего задержали, ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси).
Следствие продолжается.
Еще литовец может сесть на 10 лет, ввезя в Беларусь опасный порошок в «киндерах».
А в ГПК рассказал, как американец тайно проник в Беларусь: «Дважды хотел попасть через погранпункт, но не доказал, что у него есть деньги». Между тем МВД Литвы опровергло связь проникшего в Беларусь американца с учениями, где пропали солдаты США.