«Проследил до дома, сбил с ног жестоко избил». Под Барановичами пьяный студент напал на сельчанина

Так, 30 марта в деревне Колдычево на улице поссорились 20-летний барановичского колледжа, который отмечал день рождения и был пьяным, и 60-летний местный житель. Конфликт между ними после словесной перепалки пресекли прохожие. Однако выпивший студент не успокоился, он проследовал за уходившим мужчиной до его дома и напал там.