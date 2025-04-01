Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

В течение 13 лет Сергей Маврин руководил кафедрой трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета, а также был заместителем декана юридического факультета, кроме того, являлся членом экспертного совета Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва по труду и социальной политике. На протяжении многих лет представлял Россию в Комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной Организации Труда (МОТ), являющейся частью ООН.