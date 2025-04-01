Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни умер заместитель председателя Конституционного суда Российской Федерации Сергей Маврин. Об этом сообщили в пресс-службе Конституционно суда.
«1 апреля 2025 года ушел из жизни выдающийся юрист, доктор юридических наук, профессор, автор многочисленных научных работ, прекрасный педагог и замечательный человек Сергей Петрович Маврин», — указали в пресс-службе.
Сергей Маврин родился в Брянске, детство провел в Кирове. После окончания школы работал как ученик слесаря на заводе «Красный инструментальщик». В Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) на специальность «Правоведение» поступил после службы в армии.
В течение 13 лет Сергей Маврин руководил кафедрой трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета, а также был заместителем декана юридического факультета, кроме того, являлся членом экспертного совета Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва по труду и социальной политике. На протяжении многих лет представлял Россию в Комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной Организации Труда (МОТ), являющейся частью ООН.
«Его личные качества и неоспоримая квалификация в вопросах трудового права и социального обеспечения были отмечены на высшем уровне: в феврале 2005 года он был назначен на должность судьи Конституционного Суда, а с 2009 года стал заместителем председателя Конституционного Суда», — добавили в пресс-службе.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Сергея Маврина.