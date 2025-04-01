В Кашкадарье мать пыталась продать младенца за 60 млн сумов

Согласно материалам дела, женщина, ставшая матерью впервые, спустя всего три дня после родов решила избавиться от ребёнка. Свою новорождённую дочь она предложила двум жительницам Карши за 60 миллионов сумов.
Сделка была сорвана: женщина была задержана правоохранительными органами в момент получения 50 миллионов сумов и 800 долларов. Передача происходила прямо в салоне автомобиля Spark.
Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 135 Уголовного кодекса — торговля людьми. Теперь женщине предстоит два года провести за решёткой.
Также суд постановил, что новорождённая девочка будет передана в дом «Мехрибонлик».