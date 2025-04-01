В Башкирии осудили давшего сотрудникам ДПС взятку 40-летнего мужчину

По информации ведомства, в декабре инспекторы ДПС остановили водителя «HAVAL» из-за подозрений в пьяной езде. Сев в служебный автомобиль, мужчина попросил выключить камеры видеорегистратора, а затем положил на панель две пятитысячные купюры, чтобы полицейские не составляли на него протокол. Предупреждения об уголовной ответственности за взятку бирянин проигнорировал.