В Башкирии осудили давшего сотрудникам ДПС взятку 40-летнего мужчину

В Бирске вынесли приговор 40-летнему мужчине, которого обвиняли в попытке дать взятку двум сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По информации ведомства, в декабре инспекторы ДПС остановили водителя «HAVAL» из-за подозрений в пьяной езде. Сев в служебный автомобиль, мужчина попросил выключить камеры видеорегистратора, а затем положил на панель две пятитысячные купюры, чтобы полицейские не составляли на него протокол. Предупреждения об уголовной ответственности за взятку бирянин проигнорировал.
После вызова оперативно-следственной группы мужчина вновь предложил незаконное денежное вознаграждение двум инспекторам по 40 тысяч рублей каждому.
Суд признал жителя Башкирии виновным и приговорил его к двум годам колонии общего режима, а также назначил штраф в пятикратном размере суммы взятки и конфисковал автомобиль.
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