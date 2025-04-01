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Посылка на миллион: В автобусе Одесса-Кишинев перевозили крупную партию наркотиков

На Северном вокзале Кишинева перехватили посылку с наркотиками на 1 миллион леев.

Источник: Пограничная полиция

По данным Пограничной полиции, наркотики были спрятаны в моторе, который перевозили в багажнике автобуса, следовавшего по маршруту Одесса — Кишинёв.

Как только автобус прибыл на столичный Северный вокзал, коробку забрал 54-летний мужчина из Штефан-Водэ. Однако при выезде с вокзала его автомобиль обыскали и нашли посылку с «запрещёнкой». В коробке весом около 1,8 кг была «соль» — на чёрном рынке это вещество можно сбыть примерно за 1 млн леев.

Задержанный помещен под предварительный арест на 30 суток. Расследование продолжается.