Посылка на миллион: В автобусе Одесса-Кишинев перевозили крупную партию наркотиков

Как только автобус прибыл на столичный Северный вокзал, коробку забрал 54-летний мужчина из Штефан-Водэ. Однако при выезде с вокзала его автомобиль обыскали и нашли посылку с «запрещёнкой». В коробке весом около 1,8 кг была «соль» — на чёрном рынке это вещество можно сбыть примерно за 1 млн леев.