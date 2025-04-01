«Срок максимальный»: в Крыму рассказали, какое наказание грозит вандалам, осквернившим могилу Федорчака

Вчера, 31 марта, крымчан поразил бесчеловечный поступок неизвестных лиц. Вандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака, погибшего в Луганской Народной Республике.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент чудовищным. Наши коллеги из «Крымской газеты» узнали, какое наказание грозит тем, кто совершил столь ужасный поступок.
Зампред Общественной палаты Крыма Олег Егоров в беседе с корреспондентом издания предположил, что преступники получат максимально возможное для этой уголовной статьи наказание — 5 лет лишения свободы.
«Это деяние совершено с отягчающими обстоятельствами, поэтому срок максимальный», — отметил он.
А вот общественник Александр Талипов не исключил, что поджог могилы Федорчака и участников СВО могут переквалифицировать и в более тяжелую статью — «Госизмена». Тогда вандалы рискуют провести за решеткой пару десятков лет.