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«Срок максимальный»: в Крыму рассказали, какое наказание грозит вандалам, осквернившим могилу Федорчака

Вандалы, осквернившие могилу военкора Федорчака, могут получить 5 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 31 марта, крымчан поразил бесчеловечный поступок неизвестных лиц. Вандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака, погибшего в Луганской Народной Республике.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент чудовищным. Наши коллеги из «Крымской газеты» узнали, какое наказание грозит тем, кто совершил столь ужасный поступок.

Зампред Общественной палаты Крыма Олег Егоров в беседе с корреспондентом издания предположил, что преступники получат максимально возможное для этой уголовной статьи наказание — 5 лет лишения свободы.

«Это деяние совершено с отягчающими обстоятельствами, поэтому срок максимальный», — отметил он.

А вот общественник Александр Талипов не исключил, что поджог могилы Федорчака и участников СВО могут переквалифицировать и в более тяжелую статью — «Госизмена». Тогда вандалы рискуют провести за решеткой пару десятков лет.