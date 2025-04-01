Трое молодых жителей Башкирии отдали мошенникам сбережения

Первая пострадавшая — 24-летняя девушка — попала в ловушку, согласившись на подработку по оценке товаров в интернет-магазине. Со временем ей предложили инвестировать в покупку продукции для якобы увеличения заработка. После перевода нескольких тысяч рублей мошенники потребовали дополнительно 65 тысяч рублей, которые девушка перевела. Банковская система безопасности вовремя среагировала и заблокировала подозрительную транзакцию, однако общий ущерб составил около 23 тысяч рублей.