Трое молодых жителей Башкирии отдали мошенникам сбережения

В полицию Нефтекамска одновременно поступили заявления от трех молодых горожан, ставших жертвами финансовых афер. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Первая пострадавшая — 24-летняя девушка — попала в ловушку, согласившись на подработку по оценке товаров в интернет-магазине. Со временем ей предложили инвестировать в покупку продукции для якобы увеличения заработка. После перевода нескольких тысяч рублей мошенники потребовали дополнительно 65 тысяч рублей, которые девушка перевела. Банковская система безопасности вовремя среагировала и заблокировала подозрительную транзакцию, однако общий ущерб составил около 23 тысяч рублей.
23-летний молодой человек стал жертвой схемы с якобы просроченной SIM-картой. Получив код подтверждения, аферисты завладели доступом к его учетной записи на Госуслугах и оформили кредиты. Под предлогом «защиты средств» они убедили парня перевести 500 тысяч личных сбережений и 266 тысяч кредитных денег на подконтрольные счета.
20-летний житель города лишился 174 тысяч рублей, включая 90 тысяч кредитных, по аналогичной схеме, где мошенники ссылались на истечение срока действия СНИЛС.
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