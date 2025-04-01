В Таганроге водитель иномарки сбил пешехода во время ДТП

Авария с тремя пострадавшими произошла в Таганроге. Травмы получили 69-летний водитель Kia, его 63-летний пассажир, а также 54-летний пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось рано утром 1 апреля на улице Пархоменко. Предварительно, водитель Kia, перестраиваясь, зацепил попутный Hyundai, наехал на пешехода, а потом врезался в ЛЭП.
Сейчас обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники полиции.
Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.