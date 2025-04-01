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В Таганроге водитель иномарки сбил пешехода во время ДТП

В Таганроге после аварии с участием Kia пострадали водитель, пассажир и пешеход.

Источник: Комсомольская правда

Авария с тремя пострадавшими произошла в Таганроге. Травмы получили 69-летний водитель Kia, его 63-летний пассажир, а также 54-летний пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось рано утром 1 апреля на улице Пархоменко. Предварительно, водитель Kia, перестраиваясь, зацепил попутный Hyundai, наехал на пешехода, а потом врезался в ЛЭП.

Сейчас обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.