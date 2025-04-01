Тело мужчины с разбитой головой найдено в сквере Тараза

В Таразе, недалеко от городского парка, был обнаружен труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Жуткую находку сделал прохожий, который, направляясь на работу, заметил тело под деревом в одном из местных скверов, передаёт BaigeNews.kz.
При ближайшем осмотре стало очевидно, что у мужчины сильно разбита голова, что указывает на возможное насилие. В результате происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».
«Личность погибшего установлена. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
На месте происшествия продолжаются следственные действия. Подробности инцидента и мотивы убийства пока не раскрыты.