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Тело мужчины с разбитой головой найдено в сквере Тараза

В Таразе найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Источник: Baigenews

В Таразе, недалеко от городского парка, был обнаружен труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Жуткую находку сделал прохожий, который, направляясь на работу, заметил тело под деревом в одном из местных скверов, передаёт BaigeNews.kz.

При ближайшем осмотре стало очевидно, что у мужчины сильно разбита голова, что указывает на возможное насилие. В результате происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

«Личность погибшего установлена. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

На месте происшествия продолжаются следственные действия. Подробности инцидента и мотивы убийства пока не раскрыты.