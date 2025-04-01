В Литве нашли тело четвертого военнослужащего США

Президент балтийской республики Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи со смертью военнослужащего. «Мы выражаем искренние соболезнования США и американскому народу, — написал Науседа в своей соцсети X. — Мы глубоко признательны всем, кто в столь сложных условиях приложил огромные усилия для поиска пропавшего без вести военного».