В Литве нашли тело четвертого военнослужащего США

ВИЛЬНЮС, 1 апреля. /ТАСС/. Четвертый американский военнослужащий, пропавший на прошлой неделе после учений в Литве, погиб. Это подтвердило командование армии (сухопутных сил) США в Европе и Африке.
«Четвертый солдат армии США, приписанный к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, был обнаружен мертвым недалеко от [полигона] в Пабраде», — говорится в заявлении.
Президент балтийской республики Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи со смертью военнослужащего. «Мы выражаем искренние соболезнования США и американскому народу, — написал Науседа в своей соцсети X. — Мы глубоко признательны всем, кто в столь сложных условиях приложил огромные усилия для поиска пропавшего без вести военного».
Вечером 25 марта после учений на центральном военном полигоне Литвы в Пабраде четверо американских военнослужащих выехали на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88 Hercules и пропали. После продолжительных поисков с участием вертолетов БРЭМ обнаружили в болоте.