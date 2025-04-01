Экс-замглавы Красноярска продлили арест по делу о взятках

Давыдов был задержан 6 декабря 2024 года. Жвакина задержали днем ранее. Региональный СК РФ сообщал, что в период с сентября 2018 по декабрь 2019 года бывший начальник управления дорог Жвакин получил через бывшего вице-мэра Давыдова от гендиректора ООО «ПромСтрой» взятку более чем на 73 миллиона рублей за содействие в обеспечении победы в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ.