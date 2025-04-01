Пожарные потушили горевший ангар с поддонами в Дербышках

Пожарные ликвидировали открытое горение на 80 квадратах.
«Татар-информ» рассказывал, что в казанском поселке Дербышки на улице Липатова произошел пожар внутри ангара с деревянными поддонами. К счастью, обошлось без пострадавших.
Пожарные потушили горевший ангар с деревянными поддонами в казанском поселке Дербышки. Об этом рассказали агентству в ГУ МЧС России по РТ.
Пожарные ликвидировали открытое горение на 80 квадратах.
«Татар-информ» рассказывал, что в казанском поселке Дербышки на улице Липатова произошел пожар внутри ангара с деревянными поддонами. К счастью, обошлось без пострадавших.