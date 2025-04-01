Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные потушили горевший ангар с поддонами в Дербышках

Пожарные потушили горевший ангар с деревянными поддонами в казанском поселке Дербышки. Об этом рассказали агентству в ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные ликвидировали открытое горение на 80 квадратах.

«Татар-информ» рассказывал, что в казанском поселке Дербышки на улице Липатова произошел пожар внутри ангара с деревянными поддонами. К счастью, обошлось без пострадавших.