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В Минздраве Татарстана официально подтвердили гибель врача в Египте

Равиль Валиуллин скончался во время ЧП с батискафом в Хургаде.

Сначала Генкосульство России в Египте, а теперь и Минздрав Татарстана официально подтвердил гибель врача во время ЧП с батискафом в Хургаде. Равилю Валиуллину было 40 лет, он работал анестезиологом-реаниматологом в отделении хирургии Уруссинской Центральной районной больницы (ЦРБ).

Напомним, во время своего отпуска в Египте он вместе со своей женой Кристиной Валиуллиной, с которой работал в той же Уруссинской больнице, а также с 10-ти и 15-ти летними дочками согласились на подводную экскурсию. На борту батискафа было 50 человек, он затонул. Погибло шесть человек. В том числе и Равиль Валиуллин. Сначала в списки погибших, как оказалось по ошибке, внесли и Кристину Валиуллину. Но женщина вместе с дочками на самом деле выжили. Они попали в больницу, из которой на данный момент уже выписаны. Сейчас вместе с ними в Египте находится и главврач Уруссинской ЦРБ Светлана Шакирова. Она прилетела из Татарстана, чтобы помочь пострадавшей семье. Когда они вернуться обратно, официально пока не сообщалось.