В Минздраве Татарстана официально подтвердили гибель врача в Египте

Напомним, во время своего отпуска в Египте он вместе со своей женой Кристиной Валиуллиной, с которой работал в той же Уруссинской больнице, а также с 10-ти и 15-ти летними дочками согласились на подводную экскурсию. На борту батискафа было 50 человек, он затонул. Погибло шесть человек. В том числе и Равиль Валиуллин. Сначала в списки погибших, как оказалось по ошибке, внесли и Кристину Валиуллину. Но женщина вместе с дочками на самом деле выжили. Они попали в больницу, из которой на данный момент уже выписаны. Сейчас вместе с ними в Египте находится и главврач Уруссинской ЦРБ Светлана Шакирова. Она прилетела из Татарстана, чтобы помочь пострадавшей семье. Когда они вернуться обратно, официально пока не сообщалось.