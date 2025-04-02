Виновен без снисхождения. Присяжные вынесли вердикт убийце девушки в Самаре

В 2023 году в центре Самары, практически на глазах у прохожих Екатерину Карась зверски зарезали в собственном автомобиле, а затем истекающую кровью девушку выкинули на тротуар. «Тойота Ленд Крузер 200», принадлежавший экс-невестке миллиардера нашли недалеко от места преступления. Виновного в безжалостной расправе поймали в Татарстане. Им оказался 21-летний парень. По предварительным данным, он решил похитить автомобиль, который Карась намеревалась продать.