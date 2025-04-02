Виновен без снисхождения. Присяжные вынесли вердикт убийце девушки в Самаре

На днях в Самаре коллегия присяжных заседателей рассматривала материалы громкого дела — убийства молодой женщины, которое потрясает своей жестокостью и бессмысленностью.
В 2023 году в центре Самары, практически на глазах у прохожих Екатерину Карась зверски зарезали в собственном автомобиле, а затем истекающую кровью девушку выкинули на тротуар. «Тойота Ленд Крузер 200», принадлежавший экс-невестке миллиардера нашли недалеко от места преступления. Виновного в безжалостной расправе поймали в Татарстане. Им оказался 21-летний парень. По предварительным данным, он решил похитить автомобиль, который Карась намеревалась продать.
Приговор присяжных.
Куйбышевский межрайонный следственный отдел города Самары собрал достаточные доказательства, которые позволили присяжным вынести вердикт о виновности местного жителя в совершении ряда тяжких преступлений.
Обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений и сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в разбое, совершенном в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п.п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).
На основании вердикта присяжных судом будет постановлен приговор.
Уже не выйдет?
Юрист Илья Русяев объяснил samara.aif.ru, что убийство, сопряжённое с разбоем, и сам разбой, совершённый с особой тяжестью последствий, образуют совокупность преступлений, каждое из которых в отдельности относится к числу наиболее тяжких.
То есть, суд будет учитывать каждое преступление по отдельности и совокупность их последствий. В данном случае, по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от восьми до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы.
Разбой, предусмотренный п.п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, предполагает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
«При совокупности преступлений суд может назначить наказание отдельно за каждое деяние, а затем определить окончательное наказание по правилам статьи 69 УК РФ. Таким образом, речь идёт о возможности реального пожизненного лишения свободы, особенно с учётом позиции присяжных, которые не нашли оснований для снисхождения», — отметил юрист.
Кем была погибшая.
У убийства были свидетели: именно они увидели, как окровавленную девушку выкинули на ходу из машины. Пострадавшей была 34-летняя Екатерина Карась — бывшая жена сына якутского миллиардера Александра Карася. Екатерина жила в Самаре, воспитывала ребенка, работала.
Девушка решила продать машину, выставила авто и полицейские в ее телефоне нашли переписку с неким 21-летним Амирхамзой. Именно он договорился осмотреть автомобиль. Вместе с парнем Екатерина была на мойке и в автосервисе, а затем он ударил трижды девушку в шею, практически перерезав горло, и выкинул из салона.
После, испугавшись содеянного, отправился в пригород Казани, где был прописан. Задержали его в Татарстане. Но говорить он отказывался, ссылаясь, что не знает русский язык.
Тактика молчания.
Амирхамза молчал все время, пока шло следствие. Не отвечал на вопросы следователей, но в 2024 году заявил журналистам, что «лично» он ее не убивал.
Амирхамза также заявил, что знал погибшую и хотел купить машину. Но покупка не состоялась и он уехал. Свою спешность он объяснил тем, что у него умерла бабушка.
После вынесения приговора судом, будет окончательно понятно, какой срок получит обвиняемый.