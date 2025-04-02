В Самаре водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся

В Самаре сотрудники полиции разыскивают неизвестного, скрывшегося с места дорожного происшествия. На улице Юных Пионеров водитель легкового автомобиля сбил 11-летнюю школьницу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.