В Самаре водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся

В Самаре сотрудники полиции разыскивают неизвестного, скрывшегося с места дорожного происшествия. На улице Юных Пионеров водитель легкового автомобиля сбил 11-летнюю школьницу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— За помощью к медицинским работникам обратилась 11-летняя девочка. Она рассказала, что ее сбила белая машина возле жилого дома № 146, авария произошла в 18:40, — отметили в ведомстве.
Пострадавшая в момент аварии переходила дорогу вне пешеходного перехода. После столкновения автомобилист скрылся. Сотрудники полиции попросили самарцев сообщить имеющуюся информацию, если они были очевидцами ДТП.