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Торговая сеть «Светофор» подала в суд на Россельхознадзор

Торговая сеть «Светофор» подала в суд иск о защите деловой репутации из-за материала на сайте Россельхознадзора, в котором магазины сети названы площадкой сбыта фальсификата. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщила глава «Светофора» по Центральному федеральному округу Елена Захаренко.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

По словам представителя розничной сети, опубликованное на сайте ведомства заявление не имеет никакого отношение к действительности и является нарушением прав, поскольку формулировка «площадка для сбыта фальсификата» означает доказанное нарушение соответствующей статьи уголовного кодекса.

— Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их, — передает слова Захаренко ТАСС.

Представители Россельхознадзора 19 марта заявили о многочисленных нарушениях в сети «Светофор», которые доказывают, что магазин является площадкой для сбыта фальсифицированных товаров.