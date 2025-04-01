Торговая сеть «Светофор» подала в суд на Россельхознадзор

Торговая сеть «Светофор» подала в суд иск о защите деловой репутации из-за материала на сайте Россельхознадзора, в котором магазины сети названы площадкой сбыта фальсификата. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщила глава «Светофора» по Центральному федеральному округу Елена Захаренко.