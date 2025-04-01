Торговая сеть «Светофор» подала в суд на Россельхознадзор

По словам представителя розничной сети, опубликованное на сайте ведомства заявление не имеет никакого отношение к действительности и является нарушением прав, поскольку формулировка «площадка для сбыта фальсификата» означает доказанное нарушение соответствующей статьи уголовного кодекса.
— Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их, — передает слова Захаренко ТАСС.
Представители Россельхознадзора 19 марта заявили о многочисленных нарушениях в сети «Светофор», которые доказывают, что магазин является площадкой для сбыта фальсифицированных товаров.