Мужчину задержали за ограбление магазина в Балашихе

«В Московской области сотрудники подразделения уголовного розыска межмуниципального управления МВД России “Балашихинское” в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили и по адресу проживания задержали мужчину, похитившего денежные средства из магазина на ул. Маяковского в Балашихе. Им оказался 28-летний житель городского округа. Установлено, что злоумышленник зашел в торговую точку в вечернее время и, воспользовавшись отсутствием работников и посетителей, пробрался за прилавок. В этот момент из подсобного помещения вышла продавец. Увидев постороннего человека, она направилась к выходу на улицу, однако тот схватил ее руками и попытался удержать. Женщине удалось вырваться и выбежать из магазина, после чего грабитель забрал наличность из кассы, а затем скрылся», — говорится в сообщении.