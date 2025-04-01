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Мужчину задержали за ограбление магазина в Балашихе

Сотрудники полиции задержали жителя Балашихи по подозрению в ограблении магазина, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В Московской области сотрудники подразделения уголовного розыска межмуниципального управления МВД России “Балашихинское” в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили и по адресу проживания задержали мужчину, похитившего денежные средства из магазина на ул. Маяковского в Балашихе. Им оказался 28-летний житель городского округа. Установлено, что злоумышленник зашел в торговую точку в вечернее время и, воспользовавшись отсутствием работников и посетителей, пробрался за прилавок. В этот момент из подсобного помещения вышла продавец. Увидев постороннего человека, она направилась к выходу на улицу, однако тот схватил ее руками и попытался удержать. Женщине удалось вырваться и выбежать из магазина, после чего грабитель забрал наличность из кассы, а затем скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.