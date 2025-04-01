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Самолет ООН совершил жесткую посадку и загорелся в Сомали

В Сомали у самолета ООН во вторник, 1 апреля, отказало переднее шасси, он проскользил носом несколько метров по взлетно-посадочной полосе и загорелся.

— По предварительным данным, пострадал один человек во время жесткого приземления самолета Организации Объединенных Наций в аэропорту Могадишо. Всего в салоне находилось 17 человек, — говорится в сообщении.

На место происшествия быстро прибыли пожарные и устранили возгорание, передает Telegram-канал Shot.

По сообщениям СМИ, 26 марта вскоре после взлета у самолета Airbus A320 авиакомпании AirAsia, следовавшего в китайский Шэньчжэнь, загорелся правый двигатель. Экипаж был вынужден вернуть лайнер в аэропорт Куала-Лумпура. Эвакуация прошла без происшествий, никто из 171 пассажира и членов экипажа не пострадал.

27 марта у Ан-124 «Руслан», одного из самых больших в мире транспортных самолетов, во время посадки в аэропорту Минеральных Вод загорелось шасси. Предположительно, на борту находились 24 человека, никто не пострадал. Возгорание ликвидировали местные экстренные службы.