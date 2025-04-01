На Ставрополье произошел пожар на горе Бештау

До этого сообщалось о пожаре в Битцевском лесу на юге Москвы. Жители района Чертаново рассказали о сильном пожаре в лесном массиве. На месте возгорания был виден черный столб дыма. По данным МЧС, на Варшавском шоссе загорелся мусор и автомобильные покрышки. Пожар потушили на площади 100 квадратных метров.