В Ярославле спустя 31 год раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей

«Следственными органами регионального следственного управления раскрыто преступление 31-летней давности», — говорится в сообщении.
Обвиняемым по делу проходит 54-летний уроженец Карелии, ему вменяют совершение умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Следствием установлено, что в декабре 1993 года он и трое его соучастников сговорились похитить деньги у знакомого им мужчины, который планировал поехать в Турцию для покупки одежды и имел при себе крупную сумму. Вечером под выдуманным предлогом соучастники на автомобиле вывезли мужчину на безлюдный участок местности в Ленинском районе города Ярославля, где на заднем сидении автомобиля обвиняемый заранее приготовленным шнуром задушил его, а один из его сообщников удерживал жертву.
«Далее все четверо соучастников обыскали потерпевшего, похитили принадлежащие последнему денежные средства и иное имущество на общую сумму свыше 5 миллионов неденоминированных рублей, скрылись с места происшествия, выбросив тело потерпевшего в снег в Заволжском районе Ярославля», — говорится в сообщении.
По данным СУСК, двое соучастников были задержаны в рамках предварительного следствия и осуждены за совершение грабежа к лишению свободы сроками 4 года и 4 года 6 месяцев.
Обвиняемый после совершения убийства скрылся за пределами РФ, в связи с чем был объявлен в международный розыск и по ходатайству следователя в отношении него заочно была избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Личность четвертого участника преступления устанавливается.
«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — информирует СУСК.