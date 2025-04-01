В Ярославле спустя 31 год раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей

Следствием установлено, что в декабре 1993 года он и трое его соучастников сговорились похитить деньги у знакомого им мужчины, который планировал поехать в Турцию для покупки одежды и имел при себе крупную сумму. Вечером под выдуманным предлогом соучастники на автомобиле вывезли мужчину на безлюдный участок местности в Ленинском районе города Ярославля, где на заднем сидении автомобиля обвиняемый заранее приготовленным шнуром задушил его, а один из его сообщников удерживал жертву.