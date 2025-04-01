Экс-совладельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому огласят приговор 8 апреля

«Суд ушел в совещательную комнату, оглашение приговора запланировано на 8 апреля, в 14:00 мск», — сказал собеседник агентства.
Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил Пресненский суд признать Якубовского виновным и назначить ему наказание в виде 9,5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 072 656 774,72 рублей. Также прокурор попросил лишить подсудимого права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на 3 года. Кроме того, по делу о многомиллионном хищении для экс-главы Petropavlovsk Павла Масловского прокуратура потребовала 9,5 года колонии (с учетом прошлого приговора 14 лет) со штрафом более 14,5 млн рублей, а для экс-гендиректора «Ппфин холдинг» Светланы Безруковой — 9 лет со штрафом почти 9,5 млн рублей. Банкир Андрей Вдовин заочно арестован и объявлен в международный розыск, материалы дела в его отношении выделены в отдельное производство.
Как следует из обвинительного заключения, копия которого есть в распоряжении ТАСС, потерпевшие заявили шесть гражданских исков о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением. Так, компания «Ашая инвестментс лимитед» заявила иск к фигурантам дела на сумму $20 млн, ЗАО «Международный коммерческий союз» — на $12,5 млн, а сумма исков еще четырех бизнесменов составляет почти $93,5 млн. Исковые требования потерпевшие просят удовлетворить в рублевом эквиваленте по актуальному курсу на дату исполнения решения суда. Почти все представители потерпевших в рамках уголовного дела заявили гражданские иски о возмещении ущерба солидарно с лиц, причинивших вред.
В обеспечение гражданских исков потерпевших по данному уголовному делу наложен арест на 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт- Петербурге, принадлежащих ООО «Джи-Пи Мэг» и ООО «Нетизен СПб», общая стоимость которых на рынке составляет более 4 млрд рублей.
Дело Якубовского
Кирилл Якубовский был задержан в середине апреля 2023 года в московском аэропорту и допрошен по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках расследования которого неоднократно давал показания в статусе свидетеля. После проведения с ним следственных действий, в том числе обысков, бизнесмену официально предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мещанский суд отправил его в СИЗО на два месяца, но уже в июне 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. 19 февраля прошлого года предпринимателя взяли под стражу в зале суда и вновь отправили в СИЗО, уличив его в нарушении избранной меры пресечения.
В рамках обеспечительных мер по делу суд также арестовал ранее офисно-гостиничный комплекс Golden Gate в Таганском районе столицы. Известно также, что у Якубовского есть недвижимость за рубежом. Потерпевшей стороной признаны компании «Ашая инвестментс лимитед», АО «МКС», «Ари солюшнс», «Брейви лимитед», «Нью юнион», бизнесмен Михаил Вишняков и иные лица.
Кирилл Якубовский начал карьеру в середине 1990-х в должности заместителя председателя правления Экспобанка, а позднее стал основным совладельцем этого кредитного учреждения. С 2008 года бизнесмен был совладельцем холдинга, который контролировал розничную сеть «Азбука вкуса». Летом 2014 года Якубовский продал свою долю партнерам, а позднее также продал свои активы сети «Кофе хауз», которая перешла под контроль владельца «Шоколадницы».