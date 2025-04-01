Экс-совладельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому огласят приговор 8 апреля

Кирилл Якубовский был задержан в середине апреля 2023 года в московском аэропорту и допрошен по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках расследования которого неоднократно давал показания в статусе свидетеля. После проведения с ним следственных действий, в том числе обысков, бизнесмену официально предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мещанский суд отправил его в СИЗО на два месяца, но уже в июне 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. 19 февраля прошлого года предпринимателя взяли под стражу в зале суда и вновь отправили в СИЗО, уличив его в нарушении избранной меры пресечения.