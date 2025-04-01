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Обвинение будет добиваться смертной казни для убийцы директора UnitedHealthcare

Генпрокурор США Пэм Бонди поручила федеральным прокурорам добиться назначения смертной казни для 26-летнего Луиджи Манджоне, которого обвиняют в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Бонди объяснила это тем, что прокуратура выполняет программу президента США по прекращению насильственных преступлений.

Источник: AP 2024

«Убийство Луиджи Манджоне Брайана Томпсона — невиновного человека и отца двух маленьких детей — было преднамеренным, хладнокровным убийством, которое потрясло Америку. После тщательного рассмотрения я поручила федеральным прокурорам добиваться смертной казни», — сказала генпрокурор (цитата по сайту Минюста США).

Генерального директора страховой компании застрелили 4 декабря, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию. Произошедшее власти США назвали актом политического насилия. Манджоне задержали по подозрению в убийстве 9 декабря в «Макдоналдсе» в Пенсильвании. 18 декабря большое жюри окружного суда Манхэттена предъявило ему обвинения по 11 пунктам, включая убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и подделку документов. Луиджи Манджоне не признал вину.