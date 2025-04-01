Обвинение будет добиваться смертной казни для убийцы директора UnitedHealthcare

Генерального директора страховой компании застрелили 4 декабря, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию. Произошедшее власти США назвали актом политического насилия. Манджоне задержали по подозрению в убийстве 9 декабря в «Макдоналдсе» в Пенсильвании. 18 декабря большое жюри окружного суда Манхэттена предъявило ему обвинения по 11 пунктам, включая убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и подделку документов. Луиджи Манджоне не признал вину.