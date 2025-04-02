Двух волгоградцев осудили за обман банковских клиентов

Установлено, что подсудимые вступили в преступный сговор в декабре 2023 года. В интернете они отыскали 3 абонентских номера, которые принадлежали клиентам банка.
Один из аферистов под видом сотрудника кредитно-финансовой организации звонил потерпевшим и сообщал, что у них якобы есть бонусы, для получения которых нужно назвать номер банковской карты. Затем фигурант вводил комбинацию цифр в мобильное приложение вместе с полученными кодами подтверждения.
Это позволило ему и его сообщнику войти в личные кабинеты пользователей и похитить более 69 тыс. рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, денежные средства были перечислены на счета лиц, не осведомленных о преступном умысле.
Волгоградцы признали вину в содеянном и полностью возместили причиненный материальный ущерб. Кировский районный суд признал местных жителей виновными по ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 159 УК РФ. Одному из них назначили наказание в виде 2 лет 8 месяцев, второму — 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.
Добавим, что приговор еще не вступил в законную силу.