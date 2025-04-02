Двух волгоградцев осудили за обман банковских клиентов

Один из аферистов под видом сотрудника кредитно-финансовой организации звонил потерпевшим и сообщал, что у них якобы есть бонусы, для получения которых нужно назвать номер банковской карты. Затем фигурант вводил комбинацию цифр в мобильное приложение вместе с полученными кодами подтверждения.