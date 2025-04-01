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Baza: ВСУ ударили беспилотником по жилому району в Ростовской области. Видео

ВСУ атаковали дроном дом в Таганроге (Ростовская область). Об этом рассказали очевидцы.

Дрон сбили над городом.

ВСУ атаковали дроном дом в Таганроге (Ростовская область). Об этом рассказали очевидцы.

«Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали у дома № 57 на улице Лизы Чайкиной в жилом дворе. Во дворе у дома возник пожар», — сообщается в telegram-канале Baza со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, во дворе повреждены машины, выбиты стекла в квартирах на нескольких этажах. Уточняется, что информации о пострадавших нет, на месте работают пожарные.

Атаку на город подтвердил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, удары были нанесены по нескольким домам.