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Россиянин пропал без вести после подземных толчков в Мьянме

Россиянин находился в городе Мандалай.

После мощного землетрясения Мьянме исчез россиянин, информирует издание Khit Thit Media.

По его данным, россиянин находился в городе Мандалай, где работал в средней школе. В публикации сказано, что он был учителем.

По информации журналистов, сотрудник посольства Российской Федерации в Мьянме направится Мандалай для выяснения судьбы граждан РФ.

В материале говорится, что без вести пропали трое граждан Южно-Африканской Республики, а также гражданин Филиппин.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано на территории Мьянмы. Кроме того, подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи, ещё сотни человек пропали без вести.