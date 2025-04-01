Россиянин пропал без вести после подземных толчков в Мьянме

После мощного землетрясения Мьянме исчез россиянин, информирует издание Khit Thit Media.
По его данным, россиянин находился в городе Мандалай, где работал в средней школе. В публикации сказано, что он был учителем.
По информации журналистов, сотрудник посольства Российской Федерации в Мьянме направится Мандалай для выяснения судьбы граждан РФ.
В материале говорится, что без вести пропали трое граждан Южно-Африканской Республики, а также гражданин Филиппин.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано на территории Мьянмы. Кроме того, подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи, ещё сотни человек пропали без вести.