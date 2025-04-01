Свыше 200 пассажиров круизного лайнера Queen Mary заразились кишечной инфекцией

23 марта сообщалось, что ученые из Техасского университета и Университета Северной Каролины создали антитела, способные бороться с 75% штаммов норовируса. По данным журнала Science Translational Medicine (SТМ), это открытие может стать важным шагом к созданию универсальной вакцины и эффективных методов лечения норовирусной инфекции. В рамках исследования ученые изучили иммунные ответы у людей, получавших пероральную вакцину против норовируса, разработанную компанией Vaxart. Оказалось, что у части участников вырабатывались антитела, способные нейтрализовать несколько штаммов норовируса, включая те, которые вызывают около 75% глобальных вспышек.