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МВД ищет трех россиян из-за подрывной идеологической работы

МВД России занимается поиском трех граждан РФ, обвиняемых в террористической и экстремистской деятельности, которые в настоящее время проживают за рубежом. Об этом было объявлено в пресс-центре министерства.

МВД ищет нескольких россиян, в том числе проживающих за рубежом.

МВД России занимается поиском трех граждан РФ, обвиняемых в террористической и экстремистской деятельности, которые в настоящее время проживают за рубежом. Об этом было объявлено в пресс-центре министерства.

«В настоящее время профильные подразделения МВД РФ проводят комплекс мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности и проживающих в зарубежных странах», — сказали в ведомстве, слова приводит ТАСС.

Для документирования незаконной деятельности данных лиц и инициирования процессуальных решений, МВД России предпримет все необходимые законные меры. Ведомство также планирует организовать задержание и экстрадицию обвиняемых для их последующего привлечения к уголовной ответственности в России.