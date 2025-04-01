МВД ищет трех россиян из-за подрывной идеологической работы

МВД ищет нескольких россиян, в том числе проживающих за рубежом.
МВД России занимается поиском трех граждан РФ, обвиняемых в террористической и экстремистской деятельности, которые в настоящее время проживают за рубежом. Об этом было объявлено в пресс-центре министерства.
«В настоящее время профильные подразделения МВД РФ проводят комплекс мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности и проживающих в зарубежных странах», — сказали в ведомстве, слова приводит ТАСС.
Для документирования незаконной деятельности данных лиц и инициирования процессуальных решений, МВД России предпримет все необходимые законные меры. Ведомство также планирует организовать задержание и экстрадицию обвиняемых для их последующего привлечения к уголовной ответственности в России.