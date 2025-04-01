В Таганроге два жилых дома получили повреждения при атаке дрона ВСУ

В Таганроге, Ростовская область, два дома были повреждены в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что инцидент произошел на улице Лизы Чайкиной, где пострадали два жилых многоквартирных здания.
На место происшествия уже выехали дежурные оперативные службы для оценки ситуации. В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и возможных пострадавших.
Ранее сообщалось, что число мирных жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ по Горловке в ДНР, достигло 12.