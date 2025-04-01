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В Таганроге два жилых дома получили повреждения при атаке дрона ВСУ

На место происшествия уже выехали дежурные оперативные службы.

Источник: Аргументы и факты

В Таганроге, Ростовская область, два дома были повреждены в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Лизы Чайкиной, где пострадали два жилых многоквартирных здания.

На место происшествия уже выехали дежурные оперативные службы для оценки ситуации. В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и возможных пострадавших.

Ранее сообщалось, что число мирных жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ по Горловке в ДНР, достигло 12.