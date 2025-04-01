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Al Masirah: США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

ДОХА, 1 апреля. /ТАСС/. ВС Соединенных Штатов нанесли несколько новых ударов по территориям трех провинций в Йемене, находящимся под контролем мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Источник: AP 2024

По его сведениям, атакам подверглись провинции Эль-Ходейда, Саада и Хаджа. Информация о последствиях нападений пока не приводится.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали атаковать объекты хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию нападений на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало.