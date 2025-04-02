Волгоградская прокуратура выявила нарушения в СИЗО № 1

В проверке следственного изолятора № 1, помимо прокурора Волгоградской области Дениса Костенко, как сообщили в пресс-службе ведомства, приняли участие врио начальника регионального УФСИН России Алексей Макаренко, региональный омбудсмен Валерий Ростовщиков, уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков и председатель общественной комиссии Волгоградской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в таких местах, Вадим Чередник.