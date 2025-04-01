Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА

На месте ЧП в Таганроге находится зампрокурора Сергей Афанасьев.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

— В Таганроге в результате атаки БПЛА имеются повреждения многоквартирных домов. Заместитель прокурора города Сергей Афанасьев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что ЧП произошло поздним вечером 1 апреля. Из-за атаки беспилотников повреждены два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной. Сейчас на месте случившегося работают экстренные службы.