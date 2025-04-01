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KTM: после землетрясения в Мьянме пропал гражданин России

Россиянин, работавший учителем в Мьянме, числится пропавшим без вести после случившегося в республике 28 марта мощного землетрясения. Информацию о его исчезновении подтвердили в средней школе, где он преподавал.

Россиянина ищут после землетрясения в Мьянме.

Россиянин, работавший учителем в Мьянме, числится пропавшим без вести после случившегося в республике 28 марта мощного землетрясения. Информацию о его исчезновении подтвердили в средней школе, где он преподавал.

«Россиянин пропал без вести в Мандалае после мощного землетрясения. Мужчина работал в Мьянме учителем в местной средней школе», — говорится на сайте Yktnews, который ссылается на представителей школы.

В результате землетрясения обрушился жилой комплекс «Мандалайская вилла». Там, кроме россиянина, проживали трое его коллег из Южной Африки, а также один с Филиппин. Издание уточнило, что прошло более 70 часов после обрушение, однако информации о них до сих пор нет.

Как сообщало URA.RU ранее, число жертв в Мьянме в результате землетрясения резко выросло и достигло почти 3000 человек. Мощные подземные толчки и разрушения в Юго-Восточной Азии были зафиксированы 28 марта.