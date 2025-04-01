KTM: после землетрясения в Мьянме пропал гражданин России

В результате землетрясения обрушился жилой комплекс «Мандалайская вилла». Там, кроме россиянина, проживали трое его коллег из Южной Африки, а также один с Филиппин. Издание уточнило, что прошло более 70 часов после обрушение, однако информации о них до сих пор нет.