В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Ранее он проинформировал, что из-за атаки БПЛА в Таганроге были повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. Два человека обратились за медицинской помощью.
«С 23.15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
На данный момент из многоэтажного дома по улице Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей, дом от коммуникаций не отключен. По оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали.
После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры, добавил Слюсарь.