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В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости. Режим ЧС введен в Таганроге, где была атака БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

Ранее он проинформировал, что из-за атаки БПЛА в Таганроге были повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. Два человека обратились за медицинской помощью.

«С 23.15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

На данный момент из многоэтажного дома по улице Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей, дом от коммуникаций не отключен. По оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали.

После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры, добавил Слюсарь.