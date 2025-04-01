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Люди пострадали после атаки беспилотника ВСУ по жилому дому в Таганроге

В Таганроге в результате атаки беспилотников произошли возгорания в жилых многоквартирных домах. Легкие ранения получили два человека, им оказывается медпомощь. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Врачи оказали помощь пострадавшим.

В Таганроге в результате атаки беспилотников произошли возгорания в жилых многоквартирных домах. Легкие ранения получили два человека, им оказывается медпомощь. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«После удара БПЛА в Таганроге вспыхнул пожар в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57, а также возле 7-этажного здания по улице Ленина, 147. Еще один упавший беспилотник был обнаружен в переулке 1-й Новый, 26», — написал Слюсарь у себя в telegram-канале.

Оба пожара оперативно ликвидированы. По последним данным, за медицинской помощью обратились два человека — у них ожоги и порезы. Их состояние не вызывает опасений. Жертв нет, у пострадавших домов выставлено оцепление.

Как рассказывало ранее URA.RU, ВСУ ударили по многоквартирным домам в Таганроге. Атаку провели при помощи БПЛА.