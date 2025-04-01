Люди пострадали после атаки беспилотника ВСУ по жилому дому в Таганроге

«После удара БПЛА в Таганроге вспыхнул пожар в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57, а также возле 7-этажного здания по улице Ленина, 147. Еще один упавший беспилотник был обнаружен в переулке 1-й Новый, 26», — написал Слюсарь у себя в telegram-канале.