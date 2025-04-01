В результате атаки БПЛА в Таганроге пострадали два человека

В Таганроге из-за атаки беспилотников произошли два пожара. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава донского региона Юрий Слюсарь. ЧП произошло поздним вечером 1 апреля.
— По оперативной информации, из-за атаки БПЛА в Таганроге произошло возгорание в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57 и возле 7-этажного дома по улице Ленина, 147. Упавший БПЛА обнаружен также по адресу пер. 1-й Новый, 26, — прокомментировал ситуацию врио губернатора региона.
Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно потушили возгорания. К медикам обратились два человека. У них ожоги и различные порезы. Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь. К счастью, обошлось без погибших. У домов выставлено оцепление. В городе введен режим ЧС.