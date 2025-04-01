В результате атаки БПЛА в Таганроге пострадали два человека

Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно потушили возгорания. К медикам обратились два человека. У них ожоги и различные порезы. Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь. К счастью, обошлось без погибших. У домов выставлено оцепление. В городе введен режим ЧС.