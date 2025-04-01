В Ярославле раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей спустя 31 год

Вечером под предлогом помощи они вывезли жертву на безлюдный участок в Ленинском районе Ярославля, где обвиняемый задушил его, а один из сообщников удерживал мужчину. После этого они обыскали потерпевшего и похитили у него деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов неденоминированных рублей, после чего скрылись с места преступления, выбросив тело в снег.