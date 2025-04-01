В Ярославле раскрыли убийство ради пяти миллионов рублей спустя 31 год

Следователи в Ярославской области раскрыли убийство, совершенное 31 год назад. Как сообщает Следственный комитет России по региону в Telegram-канале, преступление было раскрыто благодаря усилиям местных правоохранительных органов.
Обвиняемым по делу стал 54-летний уроженец Карелии, которому вменяется умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору с другими лицами.
Установлено, что в декабре 1993 года он и трое его соучастников решили похитить деньги у знакомого мужчины, который собирался поехать в Турцию для покупок и имел при себе значительную сумму наличных.
Вечером под предлогом помощи они вывезли жертву на безлюдный участок в Ленинском районе Ярославля, где обвиняемый задушил его, а один из сообщников удерживал мужчину. После этого они обыскали потерпевшего и похитили у него деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов неденоминированных рублей, после чего скрылись с места преступления, выбросив тело в снег.
Двое соучастников уже были задержаны и осуждены за грабеж. Обвиняемый скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее в Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства 44-летней сотрудницы АЗС в 2007 году. Тогда были опрошены сотни людей, бывшие заключённые и недоброжелатели владельца заправки, но результатов это никаких не дало.