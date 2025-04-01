После атаки ВСУ в Таганроге ввели режим ЧС

По данным властей, из одного из поврежденных домов на улице Чайкиной уже эвакуировано 85 жителей, однако дом не отключен от коммуникационных систем и несущие конструкции здания сохранили свою целостность. Жильцам планируется разрешить возвращение в квартиры после тщательного обследования саперами.