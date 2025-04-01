После атаки ВСУ в Таганроге ввели режим ЧС

После атаки БПЛА введен режим ЧС.
В Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки беспилотного летательного аппарата, который повредил местные многоквартирные дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба», — написал глава региона в своем telegram-канале. Это меры предприняты для оперативного реагирования на последствия атаки и оценки ущерба.
По данным властей, из одного из поврежденных домов на улице Чайкиной уже эвакуировано 85 жителей, однако дом не отключен от коммуникационных систем и несущие конструкции здания сохранили свою целостность. Жильцам планируется разрешить возвращение в квартиры после тщательного обследования саперами.