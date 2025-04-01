Слюсарь: в Таганроге из-за атаки украинских БПЛА пострадали два человека

Два человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Ростовскую область, проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что из-за атаки дронов ВСУ в Таганроге произошло возгорание в девятитажном доме, а также около семиэтажного дома. Кроме того, упавший беспилотник обнаружили в переулке 1-й Новый.
«Пожары оперативно потушены. К медикам на данный момент обратились два человека с лёгкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь. К счастью, жертв нет. У домов выставлено оцепление», — написал Слюсарь в Telegram.
Врио губернатора также заявил, что в Таганроге установлен режим ЧС после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины.