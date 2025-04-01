В Таганроге эвакуировали 85 человек из многоквартирного дома после атаки БПЛА

Кроме того, с 23:15 в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Комиссия займется обследованием жилья и установлением ущерба 2 апреля. Сейчас на месте работают саперы. Как только они закончат работу, то жильцы смогут вернуться в свои дома.