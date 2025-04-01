В Таганроге эвакуировали 85 человек из многоквартирного дома после атаки БПЛА. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— На данный момент из многоэтажного дома по ул. Л. Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали, — заверил Юрий Слюсарь.
Кроме того, с 23:15 в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Комиссия займется обследованием жилья и установлением ущерба 2 апреля. Сейчас на месте работают саперы. Как только они закончат работу, то жильцы смогут вернуться в свои дома.