В Таганроге ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Напомним, об атаке БПЛА стало известно вечером 1 апреля. По словам врио губернатора, повреждения получили две многоэтажки — на улице Ленина и на улице Лизы Чайкиной. Два человека обратились к медикам с легкими ранениями — им оказывают помощь.