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В Таганроге ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Таганроге эвакуировали жителей дома, пострадавшего из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Напомним, об атаке БПЛА стало известно вечером 1 апреля. По словам врио губернатора, повреждения получили две многоэтажки — на улице Ленина и на улице Лизы Чайкиной. Два человека обратились к медикам с легкими ранениями — им оказывают помощь.

У домов выставили оцепление.

— На данный момент из многоэтажного дома по улице Л. Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Он пояснил, что жильцам разрешат вернуться в дом после того, как его обследуют саперы.