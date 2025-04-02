В Таганроге ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Напомним, об атаке БПЛА стало известно вечером 1 апреля. По словам врио губернатора, повреждения получили две многоэтажки — на улице Ленина и на улице Лизы Чайкиной. Два человека обратились к медикам с легкими ранениями — им оказывают помощь.
У домов выставили оцепление.
— На данный момент из многоэтажного дома по улице Л. Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Он пояснил, что жильцам разрешат вернуться в дом после того, как его обследуют саперы.