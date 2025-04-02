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В Таганроге упавший БПЛА застрял на дереве

В Таганроге один из упавших БПЛА застрял на дереве, на месте работают спасатели.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге упавший БПЛА завис на деревьях. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Происшествие случилось вечером 1 апреля.

Мэр города сообщила, что один из беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых домов. Второй беспилотный летательный аппарат упал на гаражи, которые располагаются рядом с многоквартирными домами. Территория оцеплена, сейчас на месте ЧП работают спасатели.

Повреждения зафиксированы в доме на улице Лизы Чайкиной. После атаки БПЛА в многоэтажке произошел пожар. Также есть двое пострадавших жильцов. Медики диагностировали у них ожоги и порезы.