В Таганроге упавший БПЛА застрял на дереве

В Таганроге упавший БПЛА завис на деревьях. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Происшествие случилось вечером 1 апреля.
Мэр города сообщила, что один из беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых домов. Второй беспилотный летательный аппарат упал на гаражи, которые располагаются рядом с многоквартирными домами. Территория оцеплена, сейчас на месте ЧП работают спасатели.
Повреждения зафиксированы в доме на улице Лизы Чайкиной. После атаки БПЛА в многоэтажке произошел пожар. Также есть двое пострадавших жильцов. Медики диагностировали у них ожоги и порезы.