В Таганроге упавший БПЛА застрял на дереве

Мэр города сообщила, что один из беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых домов. Второй беспилотный летательный аппарат упал на гаражи, которые располагаются рядом с многоквартирными домами. Территория оцеплена, сейчас на месте ЧП работают спасатели.