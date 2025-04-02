БПЛА застрял на деревьях рядом с жилыми помещениями в Таганроге

«По трем адресам был прилет БПЛА. На сию минуту на месте работают оперативные службы. По факту сейчас по адресу 1-й Новый переулок беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии 300 метров от жилых помещений, угрозы жизни нет», — сказала она в опубликованном в ее телеграм-канале видеообращении.