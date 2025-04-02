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БПЛА застрял на деревьях рядом с жилыми помещениями в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Беспилотник застрял на деревьях на расстоянии 300 метров от жилых помещений в Таганроге Ростовской области, на месте работают оперативные службы, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Источник: РИА "Новости"

«По трем адресам был прилет БПЛА. На сию минуту на месте работают оперативные службы. По факту сейчас по адресу 1-й Новый переулок беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии 300 метров от жилых помещений, угрозы жизни нет», — сказала она в опубликованном в ее телеграм-канале видеообращении.