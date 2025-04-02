Ранее сообщалось, что Финляндия рассмотрит возможность открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года. С ноября 2023 года Финляндия ужесточила контроль на границе в ответ на увеличение числа беженцев из третьих стран. Финские официальные лица обвинили Россию в преднамеренной отправке ассимилянтов к их границе. В ответ на эти обвинения официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила категорическое несогласие с обвинениями и охарактеризовала их как проявление двойных стандартов со стороны западных стран.